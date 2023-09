Séisme au Maroc : Le bilan passe à 2 862 morts

Le bilan du séisme au Maroc continue de s’alourdir. Trois jours après le terrible tremblement de terre, le plus grave de l’histoire du pays, le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. Il est désormais fait état de 2 862 morts, soit presque 400 de plus que la veille d’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur du Maroc. Plus tôt dans la journée de lundi, 2 501 blessés avaient été recensés.

Le séisme, survenu peu avant 23 heures dans la nuit du 8 au 9 septembre, a causé des dégâts dans de nombreuses villes du pays situées près de l’épicentre dans la région de Marrakech. Dans la ville touristique de Marrakech, ces derniers sont considérables avec l’effondrement de nombreux bâtiments. Sur la célèbre place Jemaa el-Fna, un minaret s’est même en partie écroulé.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, qui n’était pas dans son pays au moment où la terre a tremblé mais en France, est rentré en urgence. Il a ainsi présidé, ce samedi au palais royal de Rabat, une réunion d’urgence consacrée à l’examen de la situation.

À l’issue de cette réunion, le palais royal a annoncé dans un communiqué un renforcement « des moyens et des équipes de recherche et de secours ». Des kits alimentaires, des couvertures et des tentes seront également distribués aux sinistrés. Un deuil national d’une durée de trois jours a aussi été décidé par le roi Mohammed VI.

