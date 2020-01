Sélection chinoise : Li Tie réalise “le rêve de sa vie”

– Le nouveau sélectionneur de l’équipe chinoise de football, Li Tie, a confié dimanche qu’il avait réalisé un “rêve” de jeunesse en dirigeant l’équipe de son pays, en remplacement de l’Italien Marcello Lippi, démissionnaire.

“En l’espace de 35 ans, de gamin qui ne savait pas jouer au football, je suis devenu sélectionneur de l’équipe nationale. Je suis vraiment très heureux. Je peux fièrement dire à mes enfants: +Papa a réalisé l’un des plus grands rêves de sa vie+”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée à Pékin.

Le technicien de 42 ans, l’une des figures les plus connues du ballon rond dans son pays, a également révélé que son contrat n’était pour l’heure que d’une durée de cinq mois.

Li Tie a été nommé jeudi avec l’objectif ambitieux de qualifier la Chine pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors que la situation est déjà très compromise. Marcello Lippi, champion du monde à la tête de l’Italie en 2006, avait jeté l’éponge en novembre après une défaite (2-1) contre la Syrie en match de qualification pour le Mondial-2022.

La Chine est désormais deuxième de son groupe en zone Asie, huit points derrière l’équipe syrienne. Or, seul le premier est qualifié d’office pour la phase suivante.

“Mon contrat court jusqu’au 9 juin 2020. Si on se qualifie pour le prochain tour de qualification, alors il sera prolongé automatiquement”, a-t-il indiqué.

Membre de la sélection au Mondial-2002, Li Tie dirigeait avant sa nomination l’équipe de Wuhan Zall (1re division chinoise), dans laquelle évolue notamment le Camerounais Stéphane Mbia. Il l’a conduite à une honorable 6e place du championnat cette année.

La Chine jouera son prochain match de qualification pour le Mondial-2022 face aux Maldives en mars. La sélection chinoise pointe actuellement au 76e rang mondial du classement Fifa, entre la Bolivie et l’Ouganda.