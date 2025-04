Selon la BCT : la V.A agricole s’est renforcée

Selon un communiqué de la BCT (Banque Centrale de Tunisie, publié le 7 avril 2025 dans la « Note sur les évolutions et les perspectives de l’économie », au niveau du secteur agricole, la reprise de la valeur ajoutée s’est renforcée au T4-2024, enregistrant une progression de 12,1% (en G.A.), contre +10,6% au trimestre précédent et une forte contraction de -16,5% un an auparavant. Ce redressement a été porté, notamment, par la hausse notable de la production d’olives à huile de 45%2. Malgré cela, la production agricole demeure en deçà de son niveau d’avant 2023, de -6,9 % reflétant l’impact du stress hydrique persistant sur la plupart des activités du secteur, dont notamment l’élevage et la production animale.

Le dernier trimestre 2024 a été marqué par l’affermissement de la croissance de la valeur ajoutée du secteur des services après une relative stabilité durant les deux derniers trimestres. La valeur ajoutée du secteur des services a enregistré une hausse de 1,9% (en G.A.) (Cf. Graph. 2-4 & Tab 2-1) au 4ème trimestre 2024, après une stabilisation à 1,4% au deuxième et troisième trimestres de l’année.