Sénégal : Fatou Fall, première femme générale de l’armée

Le président sénégalais Macky Sall a fait de Fatou Fall, médecin colonel, la première femme général de l’armée du pays, a annoncé le ministre de la Défense , qui a salué une « décision historique », soulignant que c’est la première fois depuis l’indépendance qu’une femme est nommée général.

Fatou Fall est diplômée de l’Université Cheikh Anta Diop et a été enrôlée dans l’armée en 1985. Elle est également diplômée de l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) où elle a étudié l’hépatologie et la gastro-entérologie.

Elle a ensuite accédé au rang de professeur et d’expert en hépatologie et en gastro-entérologie en 2012, après avoir été diplômée de l’École du Val-de-Grâce, à Paris. Elle est actuellement chef du service d’hépatologie et de gastro-entérologie à l’hôpital principal de Dakar.

Elle est également membre de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (SOSEGH), de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastroentérologie.