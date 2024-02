Sénégal: La visite du président en exercice de la Cédéao reportée sine die

Le chef de l’organisation ouest-africaine et président du Nigeria Bola Tinubu devait rencontrer ce lundi au Sénégal le président Macky Sall, alors que la situation reste crispée dans le pays après l’annonce du report de la présidentielle.

L’annonce du report de la visite de Bola Tinubu à Dakar est venue de la présidence sénégalaise un peu plus de deux heures avant l’arrivée du président nigérian, chef de la Cédéao, sans qu’aucune nouvelle date ne soit communiquée. La seule explication de ce report a été faite par un responsable média du président nigérian : décision a été prise de se voir à Addis-Abeba ce jeudi, alors que la capitale éthiopienne accueille une réunion préparatoire au sommet de l’Union africaine.

La décision de reporter cette rencontre entre le président Macky Sall et le chef de la Cédéao est-elle venue de Dakar ou d’Abuja ? La question reste ouverte. Mais la semaine dernière déjà, lors d’une réunion extraordinaire d’un conseil de sécurité de la Cédéao, le Sénégal avait poussé pour retirer l’examen de la situation de son pays de l’ordre du jour de la réunion, rappelle RFI.

