Sénégal: Le paiement mobile facilite les transactions et améliore les revenus des taxis

C’est le nouvel accessoire incontournable dans les taxis jaunes de Dakar : un QR code à scanner, suspendu au rétroviseur de la voiture. Une grande partie des 20 000 taxis de la ville proposent désormais le paiement mobile avec les principales applications, Wave et Orange Money.

Un chauffeur se félicite que le paiement mobile facilite les transactions avec ses clients. « Tu lui donnes ton téléphone, il scanne et c’est fini, il part. Mais si tu n’as pas de monnaie, tu descends et tu cherches la monnaie, tu prends beaucoup de temps. Pour gagner du temps, on utilise Wave ou Orange Money ».

Pendant neuf mois, Deivy Houeix, chercheur en économie au MIT, a mené une étude d’impact sur les paiements digitaux par l’application Wave Business avec plus de 2 000 chauffeurs et propriétaires de taxi. Il a d’abord quantifié les effets des problèmes de monnaie. « On a estimé que les chauffeurs perdent en moyenne environ 5% de leurs profits journaliers à cause des problèmes de monnaie. Donc ça peut aussi bien être se faire voler le cash, mais c’est aussi aller chercher la petite monnaie, devoir diminuer les prix à cause de la monnaie, perdre des clients à cause de la monnaie ».