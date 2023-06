Sénégal : L’Etat fera preuve de fermeté face aux violences

Le président sénégalais Macky Sall a promis mercredi la fermeté de l’Etat face aux violences qui s’intensifient à l’approche d’un verdict contre l’opposant politique Ousmane Sonko.

Le chef d’état s’est exprimé lors du discours d’ouverture du dialogue national censé atténuer ces tensions.

« Il n y a pas de démocratie sans liberté comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus, Chaque violence physique, chaque violence verbale, chaque mot de haine, chaque bien privé ou public saccagé et, au-dessus de tout, chaque Sénégalais tué constitue une blessure profonde à notre pays, nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette Nation qui nous abrite tous. Ensemble avec toutes les composantes socio-politiques éprises de paix, de stabilité et de cohésion nationale, nous devons solidairement défendre notre modèle de société. C’est l’une des raisons d’être fondamentale de ce dialogue national. », a-t-il déclaré.