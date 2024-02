Sénégal : Macky Sall annonce son départ en avril, mais pas de date pour des élections

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé que son mandat prendrait fin en avril comme prévu, mais sans préciser de nouvelle date pour l’élection présidentielle qui devait initialement se tenir ce dimanche.

Macky Sall, qui achève deux mandats présidentiels, avait repoussé l’élection de 10 mois, invoquant des litiges non résolus concernant les candidatures admissibles. Cependant, cette décision a été invalidée par la Cour constitutionnelle du Sénégal, la qualifiant d’illégale.

Lors de sa prise de parole, Macky Sall a affirmé qu’il respecterait son mandat jusqu’au 2 avril. Néanmoins, il reste incertain si un nouveau président pourrait être élu d’ici là.

La Cour constitutionnelle a enjoint au gouvernement de fixer une nouvelle date pour l’élection dès que possible, mais aucune annonce n’a encore été faite par le gouvernement, note AfricaNews.

Le président Sall a déclaré qu’il tiendrait des consultations avec les leaders politiques la semaine prochaine.

« Il est évident que le pays ne peut pas rester sans président. Les discussions détermineront la suite des événements et j’espère qu’un consensus émergera après ce dialogue », a déclaré Sall.

Malgré l’incertitude quant à une nouvelle date pour l’élection, certains experts sénégalais estiment que les déclarations de Sall démontrent sa volonté de respecter la décision de la Cour constitutionnelle.

