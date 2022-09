Sénégal : Transformation  digitales des PME

Le Sénégal veut accélérer la transition numérique de ses entreprises avec notamment un nouveau programme nommé ETER, lancé par l’Agence sénégalaise de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises. Financé à hauteur de 24 millions USD par la Banque mondiale sur une durée de 4 ans, l’initiative veut aider 5 000 entreprises à se digitaliser et à augmenter leur capacité de production.

« Les entreprises, c’est comme des athlètes. Il faut avoir leur situation de référence savoir si elles sont suffisamment compétitives ou pas. Et à partir de cette évaluation, leur prodiguer le bon entra_î_nement pour réduire leur faiblesse » Idrissa Diabira, directeur générale de l’ADPME.