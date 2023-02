Sénégal: Une saison blanche et humide pour l’arachide

La campagne d’achat de la graine a commencé fin novembre et est toujours en cours. Avec leurs faibles récoltes, les agriculteurs préfèrent de plus en plus se détourner des circuits officiels pour vendre à des acheteurs étrangers qui offrent de meilleurs prix.

Des pluies importantes, mais mal réparties dans le temps et qui ont commencé fin mai, plus tôt que d’habitude. Un effet du changement climatique dont il faudra tenir compte. « Si on s’était préparé en conséquence, peut-être, on aurait pu taper sur des variétés que l’on pourrait semer au mois d’août pour peut-être récolter en octobre. Cela relève de la compétence de l’État », estime une source agricole.

En plus des conditions climatiques, les cultivateurs ont peiné à se procurer de l’engrais et le prix du sac a explosé (de 15 000 francs CFA à 25 000 francs CFA environ). Parmi les raisons invoquées, la guerre en Ukraine, et l’export d’une grande partie de la production sénégalaise. La guerre des prix a donc été plus féroce encore cette année. Et les prix proposés aussi n’étaient pas incitatifs en novembre 2022.

En début de saison, le prix plancher négocié en concertation avec les différents acteurs, dont les huiliers sénégalais, était de 275 francs CFA le kilo. Pas suffisant pour les cultivateurs. La présence sur le marché d’acheteurs étrangers, chinois en tête, a fait grimper les prix.

Beaucoup de paysans se détournent donc des huiliers pour écouler leurs stocks avant même le début de la campagne. Le prix plancher a finalement été réévalué à 375 francs CFA le kilo. Mais face à des récoltes aussi aléatoires, l’avenir des cultivateurs est incertain. Selon la Banque mondiale, 27 % des ménages sénégalais vivent de la culture de l’arachide.