Lavrov à Tunis « pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, effectue, les 20 et 21 décembre courant, une visite de travail à Tunis, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Cette visite vise à intensifier les concertations politiques entre la Tunisie et la Russie et par la même, examiner les moyens permettant de renforcer la coopération dans divers domaines et explorer de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Aussi, cette visite de travail sera l’occasion d’approfondir les concertations sur les questions régionales et internationales de l’heure, en particulier la situation dans les territoires palestiniens occupés. L’objectif est de parvenir à un cessez-le-feu permanent dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, avait effectué, les 26 et 27 septembre 2023, une visite à Moscou. Il était accompagné de la présidente directrice-générale de l’Office des céréales.

Il avait, en outre, participé les 27 et 28 juillet 2023, à Saint Petersburg, au Sommet Russie-Afrique.

