Sésame: Un marché tributaire de la Chine et du Soudan

Les premières estimations des acteurs de la filière du sésame font état d’une production en hausse – grâce à l’augmentation des surfaces emblavées – et de bonne qualité, selon le bulletin d’information agricole N’kalo. Mais pour l’instant aucun chiffre sur les volumes prévus n’a été communiqué, il est donc difficile de savoir si la production suffira à regarnir les stocks portuaires chinois qui ont beaucoup baissé : le mois dernier, ils étaient presque deux fois plus bas qu’en septembre 2022 et septembre 2021. La Chine a emporté 30% de sésame en moins sur la dernière campagne, pour la période d’octobre 2022 à août 2023.

Selon RFI, cette baisse s’expliquerait d’abord par une consommation en berne, même si l’économie chinoise a repris quelques couleurs en août, et ensuite par une offre qui n’est pas à la hauteur, en particulier celle du Soudan, en proie à un conflit armé depuis le mois d’avril qui a mis à terre l’économie, et la production agricole.

Les exportations de la dernière récolte soudanaise de sésame ont été considérablement ralenties, et la nouvelle récolte qui doit débuter cet automne est plus qu’incertaine : les paysans pourraient choisir de privilégier les cultures vivrières au vu des difficultés actuelles d’approvisionnement du pays. Or, le Soudan était avant le conflit le premier exportateur africain de sésame et un des premiers fournisseurs de la Chine.

