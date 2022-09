Sfax : 100 artisans à la Foire de l’Artisanat

La quatrième édition de la Foire de l’Artisanat de Sfax se tiendra du 25 au 29 septembre courant avec la participation de plus de 100 artisans en provenance de 14 gouvernorats, a annoncé, mercredi, la commissaire régionale de l’Office Nationale de l’artisanat Tunisien (ONAT), Amel Drira. Cette manifestation, qui reprend après trois années de suspension en raison de la situation épidémiologique liée au Coronavirus, constituera une occasion opportune pour faire connaitre la diversité et la richesse du patrimoine traditionnel du pays et mettre en valeur sa qualité et le savoir-faire des artisans, a-t-elle indiqué.

Au programme de la foire, plus de 10 plateformes d’ateliers, un espace réservé à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers à Sfax ainsi qu’un autre consacré au Centre de Biotechnologie à Sfax lié à l’ONAT par un accord de partenariat couvrant les aspects d’accréditation des produits. Avec près de 350 mille artisans, dont 25 mille à Sfax, le secteur de l’artisanat revêt une importance majeure en termes de capacité de création de postes d’emploi en Tunisie.

Le volume des exportations du secteur depuis le début de l’année en cours jusqu’à fin août dernier, s’est élevé à 86 millions de dinars, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la même période en 2021, et devrait atteindre 95 millions de dinars d’ici la fin de l’année 2022. Le secteur contribue à environ 4% du produit intérieur brut et 2% des exportations tunisiennes et emploie plus de 350 mille artisans répartis sur 76 activités. Le taux d’investissement dans ce domaine est estimé à près de 6 mille projets par an, avec un des fonds d’un volume total d’environ 18 millions de dinars, selon les chiffres officiels.