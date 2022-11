Sfax: 30 entreprises tunisiennes participeront au Salon du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables à Tripoli

Environ 30 entreprises tunisiennes participeront au Salon du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables le 28 et 30 novembre 2022 à Tripoli (Libye).

Selon un communiqué publié par la Chambre de Commerce et d’industrie de Sfax, la participation tunisienne s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Le Salon est une occasion pour les hommes d’affaires tunisiens de présenter leurs produits et leurs services en plus de rencontrer les différents acteurs du secteur du pétrole et du gaz.

Lors de cette manifestation, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax organisera des rencontres et des séances de travail en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de l’Agriculture à Tripoli en vue de consolider les perspectives de coopération tuniso-libyenne dans le secteur énergétique dans un contexte géopolitique ponctué par la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions.