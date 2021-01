Sfax-covid19: Report des examens à l’Ecole Supérieure de Commerce

La direction de l’Ecole Supérieure de Commerce de Sfax a décidé de reporter au 15 janvier courant les examens du 1er semestre de l’année universitaire 2020/2021 et ce en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Les étudiants sont appelés à suivre le nouveau calendrier des examens publié sur le site de l’école, a précisé la direction de l’ESC de Sfax.

Rappelons que plusieurs cas de contamination par le covid19 ont été enregistrés auprès des étudiants inscrits à l’Ecole Supérieure du Commerce de Sfax.

A ce propos, la direction de l’Ecole avait publié un communiqué dans lequel elle exhorte les étudiants atteints par le coronavirus à respecter le confinement obligatoire et à informer la direction en envoyant un certificat médical par email.

A noter que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé, vendredi 8 janvier 2021, qu’une session d’examens exceptionnelle sera organisée pour les étudiants contaminés par la Covid-19 et qui n’ont pas donc pu passer les examens du premier semestre.

