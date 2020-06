Sfax : Deux fabricants d‘alcool frelaté mis sous les verrous

La brigade nationale de contrôle d’explosifs et de produits nocifs de la Garde nationale a découvert un atelier clandestin de fabrication et d’emballage de parfums frelatés à Sfax, rapporte le site « akhar khaber online ».

Cette opération intervient dans la foulée de l’affaire de décès de jeunes ayant consommé de l’alcool frelaté à Kairouan et Sidi Bouzid.

Le propriétaire de l’atelier s’approvisionnait en alcool qu’il mélangeait avec d’autres ingrédients nocifs à la santé. Il a été arrêté ainsi qu’un complice.