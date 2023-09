Sfax : Grève des chauffeurs de taxi le 14 septembre

Le principal syndicat des chauffeurs de taxi individuels, qui fait partie de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a appelé à une grève totale jeudi 14 septembre 2023 au cas où la circulaire du ministère des Transports sur le certificat de contrôle technique pour les véhicules de transport public non réglementés ne serait pas annulée, rapporte Mosaïque Fm.

La circulaire stipule que les propriétaires de taxis individuels et les propriétaires d’établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière ne sont pas autorisés à effectuer un contrôle technique avant de retirer les équipements à gaz pour le pétrole liquéfié.

Le principal syndicat des chauffeurs de taxi individuels de Sfax a indiqué que cette circulaire a de graves répercussions sur le secteur et que la séance de travail tenue au siège de Sfax le 24 août, au cours de laquelle l’autorité de tutelle s’est engagée à intervenir et à résoudre les problèmes dans les 5 jours suivant cette séance, n’a produit aucun résultat positif, puisque les problèmes n’ont pas été résolus.

