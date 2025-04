Sfax : Inauguration d’un nouvel échangeur reliant El Ghraïba à l’autoroute Tunis-Sfax

La voie autoroutière Tunis-Sfax s’est enrichie, vendredi, d’un nouvel échangeur implanté au niveau de la délégation d’El Ghraïba, (Gouvernorat de Sfax), assorti de l’entrée en exploitation d’une station de péage attenante.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, le président directeur général de la Société Tunisie Autoroutes (STA), Ahmed Ezeddine, a souligné que l’ouverture de cet échangeur constitue un levier stratégique pour dynamiser l’investissement au sein de la délégation d’El Ghraïba et dans les zones avoisinantes.

Il a précisé que cette infrastructure favorisera le raccordement des futures zones industrielles d’El Ghrabïa et de Skhira au réseau autoroutier national, facilitant ainsi leur accès aux ports et renforçant leur attractivité logistique.

Il a encore souligné que le nouvel échangeur fluidifiera la desserte vers Bir Ali Ben Khalifa (gouvernorat de Sfax), ainsi que vers les délégations de Mezzouna et Meknassi relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, consolidant ainsi la connectivité entre Sfax, les gouvernorats du Centre, du Sud et la capitale.

Quant à la station de péage attenante, entrée officiellement en service, vendredi, elle vient parachever le maillage autoroutier régional en tant que sixième et dernière station de péage implantée dans le gouvernorat de Sfax.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du PDG de la STA, du gouverneur de Sfax, du Délégué d’El Ghraïba, ainsi que de plusieurs députés représentant la circonscription de Sfax, des élus locaux et des membres du Conseil régional.

