Sfax : Le projet Taparura sera examiné prochainement lors d’un conseil ministériel

La Ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafarani Zenzri, a annoncé que » le projet Taparura sera examiné, prochainement, lors d’un conseil ministériel, afin d’identifier des solutions pour les problématiques confrontées, de manière à faciliter sa mise en oeuvre.

Zenzeri a ajouté, mercredi, dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration de la 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT), organisé du 4 au 7 octobre, que son département est déterminé à présenter le projet de Taparuras aux investisseurs, rappelant que les deux appels d’offres lancés précédemment se sont déclarés infructueux.

Mettant l’accent sur le MEDIBAT, la ministre a affirmé que » cet événement économique international constitue une occasion pour exposer les produits fabriqués en Tunisie, dans le domaine de construction. Le Salon se veut, en outre, une opportunité pour l’échange d’expertises, des expériences et des technologies innovantes entre les différents pays participants.Par ailleurs la nouvelle stratégie du ministère de l’Equipement en matière de bâtiment repose sur la promotion de la construction durable et écologique, économe en énergie et respectueuse de l’environnement « , a-t-elle dit.Il convient de noter que la 17ème édition du MEDIBAT accueille, ses organisateurs 150 exposants venant de 8 pays, ainsi que des délégations officielles et des visiteurs professionnels de 12 pays africains et européens.