Sfax-Municipales partielles : Taux de participation de 18,75% à Jbeniana

Les élections municipales partielles relatives à la délégation de Jbeniana, gouvernorat de Sfax, ont enregistré un taux de participation de 18,75 % après la clôture des centres de scrutin à 18h ce dimanche.

Dans une déclaration à la TAP, Najeh Belguith, coordinateur régional de l’Instance supérieure indépendante pour les élections de Sfax1, a indiqué que ces municipales partielles de la municipalité de Jbeniana, réservées aux civils, se sont déroulées dans de « bonnes conditions » avec des mesures exceptionnelles.

Un protocole sanitaire a été imposé pour garantir la sécurité des candidats, des électeurs et des agents de l’ISIE. Il a été mis en place par l’instance électorale en collaboration avec le comité scientifique Covid-19 du ministère de la Santé.

Le nombre total des électeurs de Jbeniana, enregistrés dans le registre électoral, s’élève à 21 300 répartis sur 15 centres de vote qui comprennent au total 44 bureaux de vote, selon le coordinateur régional.

Quatre listes sont en lice pour intégrer le prochain conseil municipal. Il s’agit d’une liste partisane du mouvement Ennahdha et de 3 listes indépendantes: « Volonté et travail », « Jbeniana nous rassemble » et « Pour la ville de Jbeniana ».

Pour Najeh Belguith, le taux de participation à ces élections municipales partielles de la municipalité de Jbeniana a été « très faible » sans fournir plus de détails sur les chiffres, indiquant que les sécuritaires et les militaires ont voté samedi.

La décision d’organiser des élections municipales partielles de Jbeniana intervient après la démission collective de 14 membres du conseil municipal le 17 décembre 2019.

Le conseil municipal est dissolu depuis le 2 janvier dernier, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi électorale.

Ces municipales partielles extraordinaires de Jbeniana ont été initialement prévues le 28 mars pour les sécuritaires et les militaires et le 29 mars pour les civils, mais les conditions sanitaires générées pas le Covid-19 ont contraint l’ISIE à modifier le calendrier.

Le conseil municipal de Jbeniana, relevant de la circonscription de Sfax 1, comporte 24 sièges.

En 2018, la liste d’Ennahdha avait remporté 9 sièges aux municipales. Le Front populaire avait remporté 8 sièges et Nidaa Tounes 7 sièges.