Sfax : Rassemblement devant le siège du gouvernorat pour réclamer des solutions à la question des migrants subsahariens

Un certain nombre d’organisations et de la société civile et de citoyens et ont organisé, ce dimanche 25 juin 2023, une rassemblement de protestation devant le siège du gouvernorat de Sfax pour exiger que les autorités centrales trouvent des solutions urgentes à la question des immigrés en provenance s des pays d’Afrique sub-saharienne, comme l’a confirmé à Mosaïque Mounir Affas, membre du bureau exécutif de l’Union régionale de l’UTICA à Sfax.

Nous protégeons Sfax » : c’est le slogan brandi devant le siège du gouvernorat de Sfax par les centaines de manifestants qui ont répondu à l’appel lancé par le mouvement local dirigé par Zied Mallouli selon lequel les migrants en situation irrégulière présents dans la région représentent « une menace contre la sécurité des habitants de Sfax ».

La ville est le deuxième plus grand centre urbain du pays, pôle économique et centre commercial névralgique notamment grâce à son port florissant. Et c’est précisément le port de Sfax qui représente l’une des principales plaques tournantes des migrants méditerranéens, jonction entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe.