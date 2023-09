Sfax s’apprête à accueillir son premier bateau croisière

L’arrivée, le 12 octobre prochain 2023, d’une bateau croisière au port de Sfax avec à son bord 1200 touristes de différentes nationalités, une première pour la ville, a incité les autorités locales à organiser des campagnes de propreté afin d’offrir aux visiteurs attendus une image resplendissante de la Capitale du Sud.

Selon Radio Diwan FM qui diffuse à partir de cette ville, l’Hôtel de ville de Sfax a abrité, mercredi 20 septembre, une séance de travail consacrée aux dispositions à prendre à cet effet.

Il a été décidé d’intensifier les opérations de propreté dans la Médina, en particulier, et les circuits devant être empruntés par les touristes dans leur visite à la ville qui regorge de monuments historiques et d’attractions des plus intéressantes, outre les jardins municipaux.

Les services de la mairie vont peindre les bords des trottoirs, s’assurer du bon fonctionnement de l’éclairage public en réparant les pannes si elles existent. Les services des travaux publics ont été chargés de retaper les places publiques, notamment la place de Bab el Jébli.

Des actions ont été programmées en vue de sensibiliser les propriétaires des établissements ouverts au public, cafés et restaurants notamment, à faire de leur mieux pour offrir des services de qualité et observer strictement les règles d’hygiène et de propreté.