Sidi Bouzid-Coronavirus : Série de mesures dans 13 écoles

La municipalité de Lassouda relevant de la délégation de Sidi Bouzid Ouest a distribué pendant ces deux derniers jours du savon liquide aux élèves de 13 écoles et ce dans le cadre d’une initiative de prévention contre le Coronavirus et afin de sensibiliser les enfants et les inciter à se laver les mains et éviter la proximité avec les personnes, rapporte Mosaïque fm.

Pour sa part, la délégation régionale de l’éducation de Sidi Bouzid a mis en place une cellule régionale de suivi de de la santé et d’intervention dans les établissements éducatifs et a organisé une campagne de sensibilisation dans le milieu scolaire en présence du délégué régional et des parties concernées.

La délégation régionale a également contrôlé l’état de santé des élèves et de tous les fonctionnaires de ses établissements, et des mesures ont été prises en cas de suspicion de contamination par le coronavirus.