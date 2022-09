Sidi Bouzid: La récolte des olives estimée à 190 mille tonnes

La production des olives dans le gouvernorat de Sidi Bouzid dépassera les 190 mille tonnes au cours de la saison agricole 2022/2023 soit une hausse de plus de 40 mille tonnes par rapport à la saison précédente.

A ce propos, le responsable de la production végétale au sein du commissariat régional au développement agricole à Sidi Bouzid, Mourad Mabrouki a indiqué à l’agence TAP que les services concernés ont pris les mesures nécessaires pour la réussite de la saison de la récolte à travers l’organisation de séances de sensibilisation avec les agriculteurs, les propriétaires d’huileries ainsi que tous les intervenants dans ce secteur.

A noter que le gouvernorat compte 116 huileries dont la capacité de transformation dépasse les 3663 tonnes par jour. Par ailleurs, la capacité de stockage dans la région est de 12205 tonnes dont 1800 tonnes auprès de l’Office National de l’Huile, 9247 tonnes dans les huileries privées et 1158 tonnes chez l’Office des Terres Domaniales.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, les oliveraies occupent 50 % des superficies cultivables et 87 % des superficies consacrées aux arbres fruitiers, soit plus de 13 millions d’oliviers qui s’étendent sur plus de 287 ha dont 11% de la superficie en irrigué.