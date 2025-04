Sidi Bouzid : Le ministre de la santé annonce une série de mesures urgentes pour améliorer la qualité des soins

« Les travaux de construction de l’hôpital régional de catégorie « B » à Jelma dans la région de Sidi Bouzid débuteront dans un mois », a annoncé samedi le ministre de la santé Mustapha Ferjani lors d’une visite effectuée à l’hôpital local de Jelma.

« L’hôpital disposera des équipements médicaux et des ressources humaines nécessaires ce qui permettra d’améliorer la qualité de services et les conditions de travail », a-t-il assuré.

À l’hôpital local de Sidi Ali Ben Aoun, le ministre a supervisé l’entrée en service de l’unité mobile d’urgences et de réanimation. Il a affirmé que l’hôpital, en particulier le service des urgences et le laboratoire, sera renforcé en ressources humaines et en équipements afin d’améliorer les services de première ligne et la prise en charge des cas critiques et urgents.

Lors de sa visite à l’hôpital local de la délégation de Regueb, le ministre a indiqué que le bloc opératoire sera équipé d’une table d’opération et d’un appareil d’anesthésie avant fin juin, afin de surmonter les blocages ayant empêché son entrée en exploitation depuis 2017. Il a aussi annoncé le renforcement de l’équipe médicale avec une gynécologue, un chirurgien généraliste, et un pédiatre, en plus de cadres paramédicaux et d’équipements pour transformer l’hôpital en un établissement chirurgical avant juillet. Il a également promis l’acquisition d’un scanner pour le même hôpital.

A Menzel Bouzayène, le ministre a fait savoir que l’unité d’hémodialyse sera opérationnelle avant la fin de l’année.

Par ailleurs, il a indiqué que l’hôpital local de Menzel Bouzayène sera aussi renforcé avec des techniciens de laboratoire, d’imagerie médicale, des médecins et des infirmiers, pour assurer le fonctionnement des laboratoires et du service de radiologie 24h/24.

Concernant les deux blocs opératoires à l’arrêt depuis 2017 à l’hôpital local de Meknassi, le ministre a annoncé que les équipements restants seront bientôt fournis, avec la mobilisation des ressources humaines nécessaires, notamment des infirmiers, des techniciens en anesthésie, une gynécologue et un chirurgien généraliste. Trois unités mobiles de réanimation seront aussi activées à Meknassi, Menzel Bouzaiane et Jelma pour assurer les soins de première ligne et la gestion des urgences.

Au cours de sa visite à l’hôpital local de Mezzouna, Ferjani a examiné l’état des différents services et le fonctionnement général de l’établissement. Il a écouté les doléances de plusieurs habitants et a décidé le renforcement de l’hôpital dès la semaine prochaine en personnel infirmier, chauffeurs, médecins généralistes et spécialistes (pédiatrie, gynécologie, orthopédie) afin d’améliorer le système de santé.

Ferjani a fait savoir qu’un hôpital préfabriqué sera mis en place dans un délai d’un an, comprenant un service d’urgences, d’hémodialyse et d’hospitalisation.

Le ministre a également annoncé la réhabilitation des autres services de l’hôpital, le renforcement du laboratoire avec les machines nécessaires pour éviter aux habitants de se déplacer, ainsi que la fourniture d’une seconde ambulance et d’un bus pour le transport des patients. Il a précisé que dans un délai de trois mois, des centres de santé préfabriqués seront installés dans les cinq centres de santé de base de la délégation de Mezzouna pour améliorer la qualité des services outre le renforcement du budget de l’hôpital de Mezzouna pour l’achat de réactifs et de médicaments.

