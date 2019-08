Sidi Bouzid: les travaux du musée de la révolution démarreront en 2020

Les travaux de construction du “musée de la révolution” démarreront en 2020, moyennant des financements de l’ordre de 4 millions de dinars, a annoncé, lundi, Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires Culturelles.

Il a ajouté que certaines composantes du projet ont été présentées au Musée du Bardo à Tunis et seront également exposées à Marseille (France).

Présidant, à Sidi Bouzid, le conseil régional de la culture, le ministre a pris connaissance des projets culturels réalisés dans la région et ceux en cours.

Parmi ces projets, le Centre des arts dramatiques et scéniques, un nouvel acquis qui vient enrichir le paysage culturel de la région. Le Centre a été inauguré, à cette occasion, par le ministre.

D’autres travaux, bientôt achevés, portent sur l’aménagement d’une maison de culture à Sidi Ali Ben Aoun et d’une autre à Assouda.

Le gouvernorat de Sid Bouzid a bénéficié d’un budget additionnel d’un million de dinars au titre de l’année 2019, destiné à appuyer les projets artistiques et culturels réalisés par les associations actives dans la région et à financer les festivals, a-t-il souligné.