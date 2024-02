Sidi Bouzid et Kasserine n’auront plus de coupures d’électricité dés juin 2024

Les travaux d’installation d’un transformateur à moyenne et haute tension à Om Laadham dans la délégation de Sidi Bouzid-ouest viennent de démarrer.

Ce projet est réalisé par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) moyennant une enveloppe de 10,5 millions de dinars.

Les travaux, d’une durée de quatre mois, seront achevés, en juin 2024, et concernent notamment la mise en place d’un transformateur électrique à moyenne et haute tension à Om-Ladham ainsi qu’un transformateur mobile à haute tension.

Le chef de district de la STEG, Mohamed Saleh Mbarki, a indiqué que ce projet permettra de couvrir les besoins en électricité des habitants de Sidi Bouzid-ouest, Jelma, Cebbala et Sbeitla à Kasserine et de résoudre le problème des coupures d’électricité fréquentes.

Il a ajouté que l’entrée en exploitation du transformateur à haute tension installé à Bir Lahfey, prévue pendant l’été 2024, garantira un meilleur approvisionnement de la région en électricité.

