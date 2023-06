Signature de 4 protocoles d’accord relatifs  au projet de gazoduc Nigeria-Maroc

La Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCLtd) a déclaré que quatre protocoles d’accord ont été signés le vendredi 16 juin à Abuja dans le cadre du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

Les protocoles d’accord ont été signés entre la NNPCLtd et l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) du Maroc d’une part, et la Société Nationale des Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire (PETROCI) d’autre part, la National Oil Company of Liberia (NOCAL), la Société Nationale des Hydrocarbures du Bénin (SNH-Bénin), et la Société Nationale des Pétroles de la République de Guinée (SONAP) d’autre part.

NNPCLtd a déclaré dans un communiqué que les mémorandums, similaires à ceux signés avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 15 septembre 2022, la Mauritanie et le Sénégal le 15 octobre 2022, et la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Ghana le 5 décembre 2022, réaffirmaient l’engagement des parties envers le projet stratégique.

Une fois achevé, le projet devrait améliorer la monétisation des ressources en gaz naturel des pays africains concernés et offrir une nouvelle voie d’exportation vers l’Europe.