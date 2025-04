Conventions de partenariat pour la promotion des conditions de la femme arabe

Une série de conventions de partenariat portant sur la promotion des conditions de la femme arabe ont été signées hier mardi à Tunis en marge de la 25ème réunion ordinaire du Conseil des secrétaires généraux du Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR).

A cette occasion, le Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, président du Conseil d’administration du centre et président du Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND), et Soukeina Bouraoui, directrice exécutive de CAWTAR, ont signé un accord d’appui au développent institutionnel du centre pour l’année 2025.

Cet accord vise à permettre à l’institution de poursuivre sa mission et d’améliorer ses performances conformément aux Objectifs de développement durable.

Un second accord a également été signé, portant sur l’autonomisation des femmes en situation de vulnérabilité en Tunisie, en Jordanie et au Sénégal, afin de renforcer leur rôle dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique.

Par ailleurs, une convention a été signée entre la Fondation humanitaire Abdulaziz bin Talal et Sora bint Saud « Ahyaha » et le Centre CAWTAR, visant à mettre en œuvre un projet de développement de la culture financière numérique des femmes en Tunisie et en Arabie Saoudite.

Cette initiative permettra de développer les compétences des femmes dans le domaine de la finance numérique, en tant qu’actrices économiques contribuant à l’inclusion financière nationale.

Lors de cet événement, Bouaroui a annoncé le lancement de l’Académie régionale de formation aux médias sur l’égalité dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Cette académie vise à renforcer les capacités des professionnels des médias en matière de traitement de l’égalité des genres dans les contenus médiatiques.

De son côté, le Prince Abdulaziz bin Talal a salué, dans son discours, les réalisations concrètes du centre à l’échelle régionale et internationale, soulignant l’importance d’un soutien accru face aux multiples défis auxquels sont confrontées les femmes dans la région arabe.

La réunion du Conseil d’administration a également permis de passer en revue les activités du centre en 2024 et d’examiner le budget prévisionnel de la même année, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal 2023-2027.

Ont assisté à cette réunion, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, ainsi que des représentants d’agences onusiennes et d’organisations régionales et internationales partenaires du centre.

