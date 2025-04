Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Équipement et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets

Un mémorandum d’entente a été signé, vendredi, entre le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

D’après un communiqué du département de l’Equipement, ce mémorandum signé par le ministre de tutelle, Slah Zouari et la directrice du bureau de l’UNOPS pour l’Afrique du Nord, Nathalie Angibeau, représente un cadre global de coopération entre le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et l’UNOPS.

Ce cadre couvre le renforcement des capacités et de la formation, l’appui technique et l’accompagnement durant tout le cycle de vie des projets dans les différents domaines de compétences du ministère, à travers le suivi et la mise en œuvre des plans de développement et du budget, la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes, l’amélioration des indicateurs de qualité et la mise en place d’approches innovantes dans le domaine de la construction et des travaux publics.

Il couvre, également, la planification, les études, la mise en œuvre et le suivi des travaux liés aux bâtiments civils, aux ponts et chaussées, à la protection des villes contre les inondations….

Ce mémorandum permettra au ministère de bénéficier des mécanismes d’appui de l’UNOPS pour la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de projets.

Parmi ces projets, le ministère a cité la création d’un programme « Incubateur de futurs dirigeants» pour le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, la réhabilitation du Centre des Sciences de l’Ingénieur et la numérisation de sa bibliothèque, la réhabilitation du Centre d’Essais et des Techniques de la Construction, la mise en œuvre du projet de création d’une académie de l’infrastructure sous l’égide du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

