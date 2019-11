Signature d’un protole d’accord entre la Tunisie et la Chine pour la construction d’un stade de mini-foot à Mohamedia

Un protocole d’accord a été signé lundi par la ministre de la jeunesse et des sports Sonia Ben Cheikh et l’ambassadeur de Chine en Tunisie Wang Wenbin et la fédération tunisienne de football, pour le financement par le gouvernement Chinois d’un projet de construction d’un stade de mini-football à Mohamedia, dans le gouvernorat de Ben Arous.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables tunsiiens, notamment le maire de la vileld e Mohamedia, le président de la fédération tunisienne de min-foot et des cadres du ministères de la jeunesse et des sports.

Ce stade d’un cout de 250 000 dinars, devrait être achevé en cinq mois et 250 autres stades devraient être construit dans tout le pays, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Chine.