Signature d’une convention de financement de 113,6 millions d’euros, entre la Tunisie et la BM pour soutenir des projets d’assainissement

Une convention de financement d’un montant de 113,6 millions d’euros (environ 377,620 millions de dinars) a été signée, vendredi après-midi à Tunis, entre la Tunisie et la Banque mondiale au profit du projet d’amélioration des services d’assainissement dans les région de Tunis-nord (Tunis et l’Ariana) et du Sud (Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine), a annoncé le ministère de l’Economie et de la Planification.

La convention a été signée par le ministre de l’économie et de la planification, Samir Saïed et le représentant résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, en présence de la ministre de l’environnement, Leila Chikhaoui et du PDG de l’ONAS. Le coût global du projet s’élève à 1746 millions de dinars et il sera réalisé sur une période de 10 ans.

Le financement accordé par la Banque mondiale sera consacré à la réhabilitation et à la rénovation des équipements vétustes des stations d’épuration et des stations de pompage et au renforcement des capacités de l’ONAS.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l’économie a souligné l’importance du projet, premier du genre à être réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé, évoquant les retombées positives de ce genre de projets sur les plans socioéconomiques et écologiques (recyclage des eaux usées, amélioration de la qualité de vie et de la situation environnementale…).

Chikhaoui a de son côté, fait savoir que d’autres projets suivront dans le cadre de la coopération avec la Banque mondiale, soulignant l’orientation retenue pour la période à venir vers le traitement tertiaire des eaux usées à des fins d’utilisations agricoles ( production des fourrages, développement des pâturages).

Pour sa part, le responsable de la Banque mondiale a exprimé la disposition de la banque à poursuivre son soutien à la Tunisie dans la réalisation de ses projets de développement, notamment ceux relatifs à la gestion de l’eau et à la préservation de l’environnement.

