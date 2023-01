Convention tuniso-mauritanienne pour des projets mixtes

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a signé une convention de coopération avec son homologue mauritanien. La convention a été signée lors de la visite de travail effectuée en Tunisie par une délégation de l’agence nationale mauritanienne de recherche scientifique et de l’innovation les 25 et 26 janvier courant.

La convention a pour objectif de mettre en place une coopération bilatérale dans le domaine de recherche et de l’innovation en employant les compétences et exécutant des projets mixtes.