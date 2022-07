Saied reçoit les ministres de l’Education et de l’Enseignement supérieur

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu ce jeudi 14 juillet 2022, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Éducation, Fathi Sallaouti et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a souligné que la richesse inépuisable est la richesse humaine, et c’est pourquoi le Conseil supérieur de l’éducation a été inscrit dans le projet de constitution afin que l’éducation en Tunisie à toutes ses étapes regagne le statut qui lui échoit et redonne restitue aux diplômes tunisiens leur valeur au niveau mondial.

Le président de la République a appelé les ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à élaborer un projet de texte de rétablissement de l’École normale et de l’école normale supérieure, deux établissements qui ont eu un impact significatif sur le niveau de l’éducation en Tunisie.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de revoir un certain nombre de choix dont l’expérience a prouvé l’échec, et sur la nécessité de mettre l’éducation à l’abri de la politique afin que la formation que reçoivent les étudiants soit un rempart infranchissable contre toutes sortes d’extrémismes , et soit le creuset de valeurs nobles comme la solidarité, la tolérance et un profond sentiment d’appartenance à cette chère patrie.