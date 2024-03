Siliana-Artisanat : 5100 artisans ont la carte professionnelle

Le gouvernorat de Siliana compte actuellement 5100 artisans qui ont la carte professionnelle et exercent dans différentes activités liées au secteur de l’artisanat dont le tissage, la poterie et la création d’articles en ambre.

Ce chiffre a été a annoncé, samedi, par le commissaire régional de l’artisanat Adel Kdiri, en marge de la célébration de la journée nationale de l’artisanat organisée au centre culturel de la délégation de Siliana-sud, au cours de laquelle plusieurs artisans ont été honorés.

Il a ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP qu’une exposition artisanale devra être tenue, pendant le mois du patrimoine (18 avril-18 mai), avec la participation des artisans de différentes délégations de la région

La même source a fait savoir que les artisans sont confrontés à de grands problèmes liés en particulier à la commercialisation de leurs produits, au coût élevé des matières premières et au manque de la main-d’œuvre qualifiée.

