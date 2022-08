Siliana: 223 infractions économiques relevées

Les services de contrôle économique relevant du gouvernorat de Siliana ont relevé, du 1 juillet au 7 août 2022, 223 infractions économiques à l’issue de 2600 visites d’inspection effectuées.

A ce sujet, le directeur régional du commerce à Siliana, Kais Yazidi a fait savoir à l’agence TAP que les infractions économiques concernent essentiellement les secteurs des fruits et légumes, le sucre, l’huile et la volaille.

Les unités de contrôle ont saisi au cours des campagnes d’inspection 65 kilos de sucre, 300 boites de cigarettes, 30 tonnes de ciment, et 324 litres de l’huile subventionnée.

