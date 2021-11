Siliana: 278 infractions économiques relevées en octobre

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Siliana ont relevé 278 infractions lors de 2563 visites d’inspection dans les différentes délégations du gouvernorat durant le mois d’octobre 2021.

A ce sujet, le directeur régional du commerce à Siliana Mohamed Jaber Hriz a indiqué à l’agence TAP que les services économiques ont saisi, durant les visites d’inspection, 26 tonnes de légumes et fruits et 2,2 tonnes de semoule.

La plupart des infractions enregistrées ont touché les produits agricoles frais (129 infractions) dont (101 infractions) dans le secteur des fruits et légumes et (28 infractions) dans les secteurs de la volaille ,la viande rouge et poissons, a fait savoir le responsable.

Les infractions concernent en particulier le non-affichage des prix (64), l’absence de factures (44), en plus de l’utilisation d’instruments de pesage non-conforme (47), a-il précisé.