Siliana : 82 centres de santé pour la vaccination conte la rougeole

La campagne nationale de vaccination contre la rougeole pour les enfants âgés de moins de six ans a démarré lundi, au gouvernorat de Siliana à l’instar de toutes les autres régions.

82 centres de santé de base au gouvernorat de Siliana vont assurer cette campagne qui se poursuit jusqu’au 7 décembre prochain, a souligné à l’agence TAP, Imed Sghaier, sous-directeur de la santé de base à Siliana.

La campagne est destinée principalement aux enfants qui ont raté deux doses du vaccin de la rougeole, rappelant que la première dose touche les nourrissons âgés entre 6 et 12 mois alors que la deuxième dose est spécifique aux bébés âgés entre 1 an et un an et demi, a-t-il ajouté.

L’organisation de cette campagne vise à protéger les enfants contre ce virus contagieux et à renforcer leur immunité surtout après la propagation du virus de la rougeole dans certaines régions comme Kasserine, Sfax et Kairouan, selon la même source.

Plus de 3500 cas atteint de rougeole ont été enregistrés durant les 9 premiers mois de l’année 2019, en particulier aux gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Sfax et à un nombre moins important dans les régions de Gafsa, Nabeul, Sousse et Gabes.