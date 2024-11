Siliana : Avancement de l’emblavement des superficies consacrées aux grandes cultures

L’opération d’emblavement des superficies consacrées aux grandes cultures dans le gouvernorat de Siliana a atteint, jusqu’à présent un taux d’avancement de 19% pour les cultures céréalières et 88% pour les fourrages.

Le chef du service au commissariat régional au développement agricole, Mohamed Taher Azouz a indiqué que à l’Agence TAP que les superficies ensemencées se répartissent entre 28 mille ha d’orge et 2000 ha de blé dur.

Il a ajouté que l’approvisionnement de la région en semences sélectionnées s’élève à 14 mille 232 quintaux de blé dur, 3 mille 800 quintaux de blé tendre et 1,046 quintaux d’orge.

Pour les engrais ordinaires et chimiques, 16 mille quintaux de super 45 et 30 mille de DAP ont été fournies au profit des agricultures de la région.

Les superficies programmées pour les grandes cultures au gouvernorat de Siliana sont estimées à 155 mille 500 ha réparties entre 80 mille ha de blé dur, 70 mille ha d’orge, 5 mille ha de blé tendre et 500 ha de triticale.

- Publicité-