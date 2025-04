Siliana-Chute de grêle: Lourds dégâts au niveau des grandes cultures et des oliveraies

Les fortes pluies accompagnées de grêle qui se sont abattues, dimanche, sur le gouvernorat de Siliana ont causé des dégâts aux grandes cultures et aux oliveraies notamment à Bourouis, Siliana-sud et Siliana-nord.

Le commissaire régional au développement agricole, Jamel Ferchichi a indiqué à l’Agence TAP qu’une superficie de 300 à 600 ha dans les localités d’Ain Achour (El Hsainia, El Oueslatia et Alelcha) et de Tricha (Mhetlia et Henchir Ayari) à Bourouis a été endommagée.

Une superficie de 100 ha a été, également, ravagée dans les communes d’El Kaâbel (El Hdeyet), Sidi Mansour et Sidi Morched à Siliana-nord ainsi que dans la localité de Jema (Ouled Nafaa et Ouled Manaâ).

