Siliana : Entrée en service de l’unité de maintenance routière

L’unité de maintenance routière à Siliana a entamé, mardi, ses activités.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du partenariat entre le programme « Tadaeem » financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et la municipalité de Siliana, a souligné le maire Abdelhamid Akermi Hammami.

L’unité a été renforcée en ressources humaines et équipements techniques nécessaires, a-t-il indiqué à l’agence TAP, ajoutant que des formations ont été organisées au personnel qui effectuera les opérations de maintenance et ce dans l’objectif d’assurer un service de qualité.

Selon la même source, la municipalité a commencé, dans ce cadre, à actualiser les données relatives à l’état des routes et ce pour améliorer les capacités à diagnostiquer, planifier et mener les travaux de réhabilitation des routes et de réfection des trottoirs au niveau des rues et avenues de Siliana.