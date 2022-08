Siliana : Hausse des quantités de céréales collectées

Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Siliana, depuis le début de la saison des récoltes, ont atteint jusqu’à présent 862 mille et 245 quintaux, a indiqué lundi à l’Agence TAP, le chef de service des Grandes cultures au commissariat régional au développement agricole à Siliana, Mohamed Taher Azouz.

Parmi les quantités récoltées, 630 mille quintaux de blé dur, 83 mille 198 quintaux de blé tendre et 148 mille 899 quintaux d’orge, soulignant que 275 mille quintaux de blé dur, 47 mille quintaux de blé tendre et 95 mille quintaux d’orge ont été distribués aux points de vente de fourrages et que d’autres quantités seront stockées en tant que semences pour la prochaine saison.

Il a souligné que jusqu’à vendredi dernier, 18 demandes d’objection pour le recalibrage ont été émises par des agriculteurs de la région et seront examinées, ce mardi, au laboratoire régional des céréales.