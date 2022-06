Siliana : La dette des groupements hydrauliques s’élève à 400 mille dinars

La dette des groupements hydrauliques dans le gouvernorat de Siliana envers la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a atteint 400 mille dinars, a fait savoir le commissaire régional au développement agricole Moncef Herimi à la TAP.

Dans une déclaration, vendredi, le responsable a souligné que la hausse de la dette a causé la coupure du courant et de l’eau potable sur 9 groupements hydrauliques répartis dans les différentes délégations de la région.

Selon la même source, les problèmes des groupements hydrauliques concernent essentiellement la réticence des personnes pour la gestion des groupements en plus de la mauvaise gouvernance et gestion de ces associations au niveau du payement des redevances, la maintenance et la rationalisation de la consommation en eau.

Le gouvernorat de Siliana compte 145 groupements hydrauliques répartis entre 35 groupements d’irrigation, 9 groupements mixtes et 92 groupements d’eau potable.