Siliana : Le conseil régional de l’eau aborde les enjeux hydriques de l’été 2025

Les travaux du Conseil régional de l’eau se sont tenus, mardi, au siège du gouvernorat de Siliana lors d’une séance dédiée au suivi de la situation de l’approvisionnement en eau potable dans la région.

Lors de cette réunion, le commissaire régional au développement agricole de Siliana, Jamel Farchechi, a rappelé que l’ensemble des délégations du gouvernorat s’approvisionne en eau à partir de ressources hydrauliques propres, à l’exception de la délégation de Bou Arada.

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) assure de son côté la desserte de toutes les zones urbaines ainsi que de 40% des zones rurales, en partenariat avec les groupements hydrauliques.

Un rapport conjoint émis par la délégation régionale au développement agricole et le district régional de la SONEDE indique que l’été 2024 a été marqué par des perturbations d’intensité variable, touchant notamment les systèmes d’approvisionnement des villes de Siliana et Makther.

Cette situation met en lumière l’urgence d’améliorer la gouvernance de la gestion des ressources hydrauliques à moyen et long termes, et de poursuivre le forage de nouveaux puits profonds pour renforcer les capacités existantes.

Le même rapport dresse la liste des principales interventions programmées pour l’été 2025. Parmi elle, figure le renforcement de l’alimentation en eau de la ville de Siliana et à Errouhia et Bargou.

- Publicité-