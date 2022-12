Siliana: Progression de 37% de la récolte des olives

Le taux de progression de la saison de la récolte des olives a atteint 37% dans le gouvernorat de Siliana avec un total estimé à 10 647 tonnes d’olives, a indiqué, le chef du bureau des arbres fruitiers au sein du commissariat régional au développement agricole, Khaled Baderddine.

Dans une déclaration à l’agence TAP, lundi, le responsable a fait savoir que la récolte de la saison actuelle est estimée à 28 510 tonnes d’olives soit 5 700 tonnes de l’huile d’olive.

S’agissant des prix de vente fixés, ils varient entre 15 à 16 dinars pour une litre de l’huile d’olive et entre 3000 millimes à 3800 millimes pour un Kg d’olives, selon la même source.

Parmi les principaux obstacles de la saison qui se terminera vers la fin février 2023, la baisse de la pluviométrie ce qui a affecté négativement sur le volume de la production et la hausse du coût de la récolte et de la transformation.

- Publicité-