Siliana : Reboisement de 400 hectares de forêts

Quelque 400 hectares de forêts ont été reboisés dans le gouvernorat de Siliana depuis le début de la saison de reboisement en novembre dernier jusqu’au mois d’avril courant.

Cette opération a été réalisée en partenariat avec des associations environnementales et des entreprises spécialisées. Selon le responsable de la direction régionale des forêts, Sabri Walani, elle représente 85% des superficies prévues pour le reboisement.

Les zones reboisées couvrent les délégations de Siliana-Sud, El Krib, Kesra et Errouhia (dans la réserve naturelle de Kaf Erraâï), a-t-il précisé à la TAP, notant que les plantations ont inclus diverses espèces telles que le caroubier, le jujubier, l’acacia, le sarrasin, des plantes fourragères et le calyptus.

Il a ajouté que les opérations de reboisement se poursuivent, avec l’objectif de couvrir un total de 600 ha, soulignant l’importance de cette initiative pour la préservation du couvert forestier, la richesse des écosystèmes, ainsi que pour la régénération des terrains incendiés.

De son côté, le responsable de la direction forestière au Kef, Nabil Abidi, a révélé que près de 45 hectares de terrains incendiés ont été reboisés à djebel Chehib dans la délégation de El Krib.

- Publicité-