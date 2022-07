Siliana: Renforcement de l’hôpital régional en médecins spécialistes

La directeur régional de la santé à Siliana, Adel Haddadi a annoncé que l’hôpital régional vient d’être renforcé par 10 médecins spécialistes dans le cadre du service civique et le renforcement des services sanitaires dans la région.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a fait savoir que les 10 médecins spécialistes sont répartis ainsi : chirurgie générale (deux médecins), anesthésie (un médecin), nutritionniste (un médecin), obstétrique et gynécologie (un médecin), otorhinolaryngologie (deux médecins), ophtalmologie (un médecin), orthopédie (un médecin) et médecine familiale (un médecin).

Dans le même contexte, 37 cadres médicaux et paramédicaux (infirmiers et techniciens supérieurs) ont été recrutés dans le cadre du service civique et seront répartis dans les différentes délégations de la région.