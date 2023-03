D’après Mosaïque Fm, les journalistes et reporter-photographes des différents médias locaux et étrangers ont entamé, lundi 13 mars, un sit-in devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple et ce, après avoir été interdits d’accéder au Parlement et de couvrir les travaux de sa première séance plénière.

Seuls les journalistes de la Télévision publique « Al Watania » et de l’Agence Tunis Afrique Presse ont été autorisés à assurer la couverture.