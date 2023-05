Situation à Tunisie Autoroutes, explications du DGA

Le directeur général adjoint de la société Tunisie Autoroutes Jamel Oueslati a démenti le licenciement par son entreprise de dizaines d’employés, ajoutant que la société attend l’autorisation de l’autorité de tutelle pour ouvrir un concours national externe auquel les employés concernés peuvent participer.

Dans des déclarations lundi 8 mai à Radio Shems FM, le DGA de Tunisie Autoroutes a signalé que les employés concernés ont été informés depuis février dernier de l’expiration de leurs contrats de recrutement de sorte qu’il s’agit de contrats à durée déterminé ayant expiré et conclus par les directions précédentes sous pression de quelques partenaires sociaux. Ces contrats sont de druée de six mois renouvelables pour 4 ans seulement. Il a noté que la règle est le concours tandis que le recrutement direct est une exception dans certaines conditions.

Oueslati a affirmé que le rapport du haut comité de contrôle administratif et financier a confirmé que l’intégration de ces agents est contraire aux règlements et du principe du recrutement par voie de concours, ajoutant que l’audit du haut comité a montré que ces recrutements avaient bénéficié à des proches, gendres et amis de partenaires sociaux et autres parties influentes.

Concernant la présentation de ces dossiers à la justice, Ie DGA de Tunisie Autoroutes a indiqué que des dossiers ont été préparés, et qu’il y a eu des conseils de disciplines et révocation des responsables de ces problèmes.