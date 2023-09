Six spectacles tunisiens au programme de la 4ème édition de la manifestation  » Les Sorties Théâtre » à la Cité de la Culture

La 4ème édition de la manifestation culturelle » Les Sorties Théâtre » se déroulera du 19 au 24 septembre 2023 à la Cité de la Culture Chedly Klibi. Organisée par le théâtre de l’opéra de Tunis/ Pôle théâtre et arts scéniques, cette manifestation est marquée par six spectacles tunisiens choisis pour ouvrir en beauté le bal de la saison artistique 2023/2024.Avec une entrée gratuite, les spectacles qui débuteront à 19h30 auront lieu au » Théâtre des Régions » et au » Théâtre des jeunes créateurs « .Ci-après le programme détaillé :Mardi 19 septembre / Théâtre des régionsL’Albatros de Chadli Arfaoui et Cinzia MaccagnanoMercredi 20 septembre/ Théâtre des jeunes créateurs Black-out de Mounir ArguiJeudi 21 septembre / Théâtre des régionsFalse repentance de Abdelwahad MabroukVendredi 22 septembre/ Théâtre des jeunes créateursChawq de Hatem DerbalSamedi 23 septembre / Théâtre des régions La Ferme de Ghazi ZaghbaniDimanche 24 septembre / Théâtre des jeunes créateurs11/14 de Moez Guediri

